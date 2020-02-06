В Красноярском крае заготовят 500 тонн дикоросов, ягод и грибов

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:40:27+03:00

Для этого построят четыре современных комплекса

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Живем в тайге, а купить натуральные сиропы, папоротник или грибочки не так-то просто. Обычно их продают бабушки у магазинов. А ведь заготовка кедровых орехов, ягод, дикоросов и других даров тайги – это целая отрасль экономики и рабочие места там, где их пока нет.

Именно с целью дать работу сельчанам дать возможность горожанам купить экологически чистые продукты, в крае планируется построить четыре современных комплекса по сбору, хранению и переработке ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и сельхозпродукции.

Для этого в краевом бюджете предусмотрено 110 млн рублей.

Эти комплексы появятся на юге Красноярского края. И при них откроют магазины, чтобы можно было покупать все свежее и подешевле.

Уже в этом году ожидается около 500 тонн дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU