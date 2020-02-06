В Красноярском крае заготовят 500 тонн дикоросов, ягод и грибов
Живем в тайге, а купить натуральные сиропы, папоротник или грибочки не так-то просто. Обычно их продают бабушки у магазинов. А ведь заготовка кедровых орехов, ягод, дикоросов и других даров тайги – это целая отрасль экономики и рабочие места там, где их пока нет.
Именно с целью дать работу сельчанам дать возможность горожанам купить экологически чистые продукты, в крае планируется построить четыре современных комплекса по сбору, хранению и переработке ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и сельхозпродукции.
Для этого в краевом бюджете предусмотрено 110 млн рублей.
Эти комплексы появятся на юге Красноярского края. И при них откроют магазины, чтобы можно было покупать все свежее и подешевле.
Уже в этом году ожидается около 500 тонн дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений.
ИСТОЧНИК KP.RU