2020-02-06T15:24:22+03:00
Происшествия

Шансов не было. В Красноярском крае иномарка влетела под автобус

Женщина-водитель погибла мгновенно
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото vk.com/kraschpФото vk.com/kraschp
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ДТП со смертельным исходом произошло на трассе на 317 км автодороги Канск-Абан –Богучаны. За рулём Toyota Platz была 36-летняя женщина.

По предварительной информации она выехала на встречную полосу и попала под автобус «ЛИАЗ».

В результате столкновения женщина погибла на месте, 50-летний водитель «ЛИАЗа» получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Любопытно, что в рейсовом автобусе, который шел по маршруту Карабула – Богучаны находился единственный пассажир. Он, кстати, не пострадал.

У разбитой вдребезги легковушки сохранилась надпись на багажнике: «я девочка, мне можно».

Напомним, сегодня, 6 февраля, обстановка на дорогах сложная, туман и гололед. По этой причине под Красноярском на глубоком обходе столкнулись сразу 29 машин, зафиксировано 7 ДТП, только чудом обошлось без серьезных травм (за медицинской помощью обратились два человека). Трассу пришлось закрыть на длительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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