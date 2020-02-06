Шансов не было. В Красноярском крае иномарка влетела под автобус
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе на 317 км автодороги Канск-Абан –Богучаны. За рулём Toyota Platz была 36-летняя женщина.
По предварительной информации она выехала на встречную полосу и попала под автобус «ЛИАЗ».
В результате столкновения женщина погибла на месте, 50-летний водитель «ЛИАЗа» получил травмы и обратился за медицинской помощью.
Любопытно, что в рейсовом автобусе, который шел по маршруту Карабула – Богучаны находился единственный пассажир. Он, кстати, не пострадал.
У разбитой вдребезги легковушки сохранилась надпись на багажнике: «я девочка, мне можно».
Напомним, сегодня, 6 февраля, обстановка на дорогах сложная, туман и гололед. По этой причине под Красноярском на глубоком обходе столкнулись сразу 29 машин, зафиксировано 7 ДТП, только чудом обошлось без серьезных травм (за медицинской помощью обратились два человека). Трассу пришлось закрыть на длительное время.
ИСТОЧНИК KP.RU