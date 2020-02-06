Дети из пробирки: в 2019 году в Красноярском крае благодаря ЭКО родились 366 малышей

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:18:06+03:00

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Как сообщает ТВК со ссылкой на минздрав Красноярского края, в прошлом году в Красноярском крае за прошлый год выполнили процедур ЭКО. Причем, количество Эко растет. Если в 2018 году было проведено 924 процедуры, в 2019 и 2020 годах их будет по 1 550. Детей рождается намного меньше, например, в 2019 году только 366 ЭКО оказались удачными и привели к рождению долгожданного малыша.

По полису ОМС можно получить бесплатно саму процедуру ЭКО, необходимые лекарственные препараты, а также консультации врачей.

С 2018 года бесплатно можно сделать криоконсервацию эмбрионов (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте при температуре до -196 °с). Однако за хранение криоконсервированных эмбрионов люди должны платить из собственных средств.

В этом году в Красноярском крае процедуру ЭКО по полису ОМС проводят 2 медицинские организации. Кроме того, пациент может выбрать другое медучреждение России из реестра организаций, работающих в системе ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU