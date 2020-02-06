Из сторонников в ряды: в Шарыповском муниципальном округе в «Единую Россию» вступили сразу 33 человека

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:28:04+03:00

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2020 год для Шарыповского окружного отделения партии «Единая Россия» начался с того, что в партию решили вступить сразу 33 человека из 12 сел района. Причем, 20 из них проживают на территории Новоалтатского сельсовета – большое событие для небольшого населенного пункта. Поэтому и решили провести выездной политсовет в селе Новоалтатка, чтобы лично познакомиться с активными и неравнодушными людьми, и устроить для них торжественную церемонию вручения партбилетов. Что, впрочем, не помешало и деловому общению: только что принятые в партию поделились своими мыслями и планами, рассказали, какой вклад могут внести в развитие своей малой Родины.

33 партийных билета вручила секретарь местного отделения партии Татьяна Романова: «Решение о вступление в члены партии – это всегда глубоко продуманное важное решение, и поэтому единовременное вступление в ряды нашей партии такого количества жителей мы воспринимаем как знак доверия к той политике, которую проводит партия «Единая Россия».

Решение и в самом деле продуманное, потому что вступление в «Единую Россию» - процесс длительный. Нужно не только ознакомиться с уставом и программой партии, но и сначала на полгода вступить в сторонники партии, где важно проявить себя. Ведь для вступления в партийные ряды потребуется рекомендация Совета сторонников партии.

ИСТОЧНИК KP.RU