2020-02-06T12:23:13+03:00
Общество

В Красноярском крае на дорогу сошла лавина

Пострадавших нет
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Лавина объемом около 321 кубометра снега сошла на 26-27 километре дороги “Курагино - Черемшанка” в Курагинском районе. Об этом сообщают «Городские новости».

Это случилось 6 февраля в 4 часа утра по местному времени. Сообщение о ЧП поступило в ФГБУ «Региональный противолавинный центр» спустя полтора часа. В результате ЧП никто не пострадал. Дорожные службы расчищают дорогу. На месте схода лавины работают три снегоуборочные машины и пять рабочих.Сейчас на этом участке дороги затруднено движение, оно возможно по одной полосе. На месте дежурят дорожные полицейские.

В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок по этому участку дороги в период оттепели, поскольку на этой дороги сход лавин происходит регулярно. Особенно опасен этот участок дороги при смене погоды, что как раз сейчас и происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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