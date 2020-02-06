В Красноярском крае открылся новый образовательный центр

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:06:07+03:00

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В поселке Зеледеево Емельяновского района новоселье. Школьники из старой деревянной школы 1960 года постройки переезжают в новое современное здание, которое построили всего за полтора года. Причем, под одной крышей и школа на 50 детей и детский сад на 30 малышей – особенно удобно тем, у кого в семье есть дети школьного и дошкольного возраста. Построено с запасом: сейчас занято 46 мест в школе и 13 в детском саду. Кстати, детский сад в поселке появился впервые!

Здание построил частный инвестор, деньги на выкуп выделили из краевого бюджета – более 135 млн рублей.

Здесь есть спортивный зал, библиотека, кабинеты для занятий по технологии для мальчиков и девочек, столовая и кухня. Здание имеет собственную котельную, дизель-электростанцию, современные очистную систему, водопровод, систему пожарной сигнализации и дымоудаления, приточную вентиляцию.

Словом, условия на уровне городских. Причем, школа в селе – это не только учебное заведение, но и центр культурной жизни.

Напомним, в 2019 году в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" в крае возвели пять школ, причем две в сельской местности, один спортивный зал и восемь детских садов.

В этом году планируется построить 14 детских садов, один спортивный зал, а также шесть школ – в микрорайонах Преображенский и Пашенный в Красноярске на 1280 мест каждая, в поселке Большой Унгут Манского района на 60 мест, школу с детским садом в селе Разъезжем Ермаковского района на 80 школьных и 35 дошкольных мест, в селе Жуковка Козульского района на 115 мест и в городе Боготоле на 550 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU