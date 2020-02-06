2020-02-06T11:20:36+03:00
Происшествия

В Кызыле вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны

Они забрызгали краской имена погибших
Татьяна РЯБИНИНА
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Вандалов разыскивает полиция.Вандалов разыскивает полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП произошло на площади Победы: вандалы осквернили памятник, распылив краску на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики. Хотя это случилось среди бела дня, этих людей пока не нашли.

Сотрудники МУП «Благоустройство» быстро все исправили, привели стелу в первозданный вид.

Министр МВД по Республике Тыва полковник полиции Юрий Поляков взял расследование под личный контроль. Сотрудники полиции изучили записи с близлежащих камер видеонаблюдения, сейчас работают с учащимися трех образовательных организаций, расположенных вблизи площади.

Напомним, Тува вошла в состав Советского Союза только в 1944 году. Однако она с первых дней войны участвовала в борьбе с фашизмом. Тувинские добровольцы пошли на фронт, и память о них бережно хранится не только в самой Туве, но и в местах боев. Мирные жители республики отправляли на фронт продукты, теплые вещи, лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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