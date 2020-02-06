Fashion-показы, известные стилисты и сибирские бренды: в Красноярске началась выставка «Текстиль. Мода. Дизайн»

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:29:35+03:00

Куда пойти и что смотреть?

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«Текстиль. Мода. Дизайн» – единственная выставка на такую тему в Сибири. Как найти что-то интересное для себя и чему-то научиться, мы сейчас и расскажем!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

- большое количество фэшн-показов (более 20)

- 8 и 9 февраля состоятся масштабные показы Non Stop Design by Siberian Designers, где будут представлены новые коллекции одежды от сибирских мастеров.

ЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ?

- будет больше 20 мастер-классов, семинаров, лекций и воркшопов – как для специалистов модной индустрии, и для всех желающих. Темы мастер-классов: «Современные тенденции в fashion-индустрии для дизайнеров и мастеров швейного дела»; «Современный модный лексикон»; «Психология цвета. Практическое цветотипирование»; «Техника скетчинга»; «Формирование оптимального гардероба»; «Экспресс-паттерны»; «Выполнение текстильных нашивок в технике трафаретной печати»; «Модульное моделирование одежды» и др.

- можно получить консультации по вопросам стиля от ведущих стилистов-имиджмейкеров Красноярска и других городов России. Специальный приглашенный гость выставки – дизайнер Екатерина Андреева (г. Москва).

ЧТО КУПИТЬ НА ВЫСТАВКЕ?

Будет представлено более 30 сибирских брендов авторской одежды и аксессуаров. Посетители смогут лично познакомиться с авторами и приобрести эксклюзивные вещи.

Будет большой выбор домашнего текстиля, штор, пледов, интерьерных тканей и подушек, белорусский лен, качественные матрасы с «умным» наполнителем.

Мастеров по пошиву одежды ждет большой выбор оборудования, тканей, фурнитуры и аксессуаров для шитья.

ГДЕ И КОГДА

6 – 9 февраля

ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU