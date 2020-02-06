В министерстве образования и науки Республики Хакасия прошли обыски

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:19:06+03:00

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Еще в 2019 году неустановленные лица, сотрудники министерства образования и науки Республики Хакасия, приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах, об этом сообщает ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Понятно, что никаких детских садов в этих районах так и не появилось, хотя деньги из бюджета были потрачены.

Проверка показала, что готовность объектов под детсады составляла от 20 до 50%. В них не было окон, дверей, крыши, оборудования. Недостроенные здания приобрели на сумму более 95 млн рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел, предусмотренных ч.2 ст.292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог).

В настоящее время в министерстве прошли обыски с целью изъять финансовую документацию и установить виновных и проследить движение денежных средств.

Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU