В министерстве образования и науки Республики Хакасия прошли обыски
Еще в 2019 году неустановленные лица, сотрудники министерства образования и науки Республики Хакасия, приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах, об этом сообщает ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Понятно, что никаких детских садов в этих районах так и не появилось, хотя деньги из бюджета были потрачены.
Проверка показала, что готовность объектов под детсады составляла от 20 до 50%. В них не было окон, дверей, крыши, оборудования. Недостроенные здания приобрели на сумму более 95 млн рублей.
Возбуждено несколько уголовных дел, предусмотренных ч.2 ст.292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог).
В настоящее время в министерстве прошли обыски с целью изъять финансовую документацию и установить виновных и проследить движение денежных средств.
Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU