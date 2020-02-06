В Красноярске керлинг-марафон продлится двое суток!

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:31:04+03:00

Первенство мира по керлингу пройдет в "Кристалл арене", билеты уже в продаже. Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда и когда приходить, чтобы стать участников необычного события?

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Напомним, в Красноярске с 15 по 22 февраля на льду "Кристалл арены" пройдет первенство мира по керлингу среди юниоров. И накануне красноярцам напомнят об этом событии беспрерывным марафоном игры в керлинг.

Начнется марафон 7 февраля в 7.00, а завершится 8 февраля в 23.00. Команды будут играть в керлинг на острове Отдыха на двух площадках: в Керлинг-холле и на катке "Центральный". Церемония открытия марафона состоится 7 февраля в 10.00 в Керлинг-холле. На ледовых дорожках встретятся команды Открытой лиги по керлингу, представители министерства спорта Красноярского края, команд мастеров, региональной федерации керлинга, Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов, студенты и преподаватели Красноярского колледжа олимпийского резерва, партнеры фестиваля "Енисейской Сибири", а также пройдут соревнования среди керлингистов на колясках.

Кроме того, во время марафона состоятся полуфинальные игры среди дворовых команд, которые стали победителями районного этапа фестиваля керлинга. Сильнейшие сыграют в финале 22 февраля в "Кристалл арене" после завершения первенства мира по керлингу.

Все желающие смогут принять участие в необычном марафоне на катке "Центральный" 7 февраля с 13.00 до 17.00 и 8 февраля с 12.00 до 16.00. Каждый, кто попробует свои силы в керлинге, получит сертификат участника марафона и станет рекордсменом.

Вход на каток для всех участников марафона – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU