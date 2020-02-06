У Райффайзенбанка появилось новое приложение для управления ликвидностью

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:10:16+03:00

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Райффайзенбанк запустил приложение, которое упрощает процесс управления ликвидностью банка. Приложение Nostro Monitoring Application (NMA) консолидирует данные из различных IT-систем о фактических и предстоящих операциях по корреспондентским счетам. Разработчиком программного обеспечения стала компания Topso.ru.

Райффайзенбанк располагает более чем 100 корсчетами для проведения платежей в российских рублях, долларах США, европейских и азиатских валютах. Ежедневно через эти счета проходят расчеты по клиентским и собственным операциям в объеме более 2 млрд долларов.

Теперь мониторинг всех транзакций в режиме реального времени осуществляется в NMA. Представление информации реализовано через веб-интерфейс. Приложение не только отражает фактически проведенные платежи, но также информацию о предстоящих операциях из нескольких систем банка. Это дает возможность получать данные на раннем этапе. Информация поступает онлайн и сразу учитывается в расчете дефицита или избытка ликвидности в каждой валюте, что экономит время и ресурсы.

«Развитие технологичных финансовых продуктов и сервисов — одно из фокусных направлений стратегии Райффайзенбанка. Консолидация в реальном времени данных о платежах и сделках позволяет нам оперативно управлять ликвидностью, выбирая наиболее выгодные инструменты размещения и привлечения средств в течение дня», – прокомментировал Алексей Базжин, старший вице-президент по конверсионным и депозитным операциям и фондированию Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU