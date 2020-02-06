Трудовой отряд главы города открывает набор на март

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:20:50+03:00

Главной задачей трудовых отрядов в марте станет благоустройство города и уборка мусора. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как стать бойцом за чистоту?

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Набор бойцов на март начнётся 10 февраля в 15.00. В начале весны трудовые отряды будут работать только на благоустройстве города.

мобильные бригады, занимающиеся благоустройством.

Чтобы стать бойцом Трудового отряда, подростку необходимо собрать полный пакет документов:

Копия паспорта (страница с фотографией и страница с регистрацией)

Копия СНИЛС, номер ИНН

Реквизиты сберегательного счёта Сбербанка на имя подростка (счёт должен быть открыт в Красноярске)

Медицинская справка по форме 086/У

Для 14-летних необходимо разрешение от родителей (бланк справки есть в группе ТОГГ или в структурном подразделении), а также справка-разрешение из органов опеки (можно получить в органах опеки района)

Для 14- и 15-летних необходима справка с места учёбы с указанием времени обучения.

После того, как подросток собрал полный пакет документов, нужно:

Зарегистрироваться на портале Государственных услуг РФ: www.gosuslugi.ru – для этого понадобится только паспорт и СНИЛС

Верифицировать аккаунт, то есть подтвердить свою личность в одном из центров (адреса будут указаны на сайте портала при регистрации)

В день набора, 10 февраля, в 15.00 заполнить анкету на сайте информационной системы Трудового отряда главы города и отправить заявку на трудоустройство

В течение двух дней принести в структурное подразделение, в котором подросток хочет работать, собранный пакет документов .

С более подробной информацией о проведении набора бойцов на март можно ознакомиться в официальной группе ТОГГ в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 201-54-91.

ИСТОЧНИК KP.RU