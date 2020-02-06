Трудовой отряд главы города открывает набор на март
Набор бойцов на март начнётся 10 февраля в 15.00. В начале весны трудовые отряды будут работать только на благоустройстве города.
мобильные бригады, занимающиеся благоустройством.
Чтобы стать бойцом Трудового отряда, подростку необходимо собрать полный пакет документов:
Копия паспорта (страница с фотографией и страница с регистрацией)
Копия СНИЛС, номер ИНН
Реквизиты сберегательного счёта Сбербанка на имя подростка (счёт должен быть открыт в Красноярске)
Медицинская справка по форме 086/У
Для 14-летних необходимо разрешение от родителей (бланк справки есть в группе ТОГГ или в структурном подразделении), а также справка-разрешение из органов опеки (можно получить в органах опеки района)
Для 14- и 15-летних необходима справка с места учёбы с указанием времени обучения.
После того, как подросток собрал полный пакет документов, нужно:
Зарегистрироваться на портале Государственных услуг РФ: www.gosuslugi.ru – для этого понадобится только паспорт и СНИЛС
Верифицировать аккаунт, то есть подтвердить свою личность в одном из центров (адреса будут указаны на сайте портала при регистрации)
В день набора, 10 февраля, в 15.00 заполнить анкету на сайте информационной системы Трудового отряда главы города и отправить заявку на трудоустройство
В течение двух дней принести в структурное подразделение, в котором подросток хочет работать, собранный пакет документов .
С более подробной информацией о проведении набора бойцов на март можно ознакомиться в официальной группе ТОГГ в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 201-54-91.
ИСТОЧНИК KP.RU