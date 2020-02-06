48 миллионов в карман. Председатель ТСЖ присваивал деньги дольщиков

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:05:49+03:00

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Расследование уголовного дела завершено и следователи рассказали некоторые подробности о хищении 48 миллионов рублей у дольщиков.

Ожидается, что с введением эскроу-счетов проблема обманутых дольщиков будет решена, а пока все еще существуют разные схемы обмана. Причем, деньги перекладывают в свой карман не только недобросовестные застройщики. В данном случае, это делал председатель ТСЖ, созданного для завершения строительства жилых домов по улице Ленинградская в Октябрьском районе.

В период с марта 2012 года по сентябрь 2013 года обвиняемый переложил в свой карман более 48 миллионов рублей, а дольщики не получили своих квартир.

Во время следствия были допрошены более тысячи человек, 123 из них признаны потерпевшими.

Председателя ТСЖ будут судить по статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями». Максимальная санкция - лишение свободы сроком на 4 года.

Получат ли обманутые люди свои деньги? С этой целью арестовано недвижимое имущество обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU