2020-02-06T07:04:35+03:00
Общество

Красноярцам покажут «Лед-2» за 2 дня до премьеры

Билет на специальный показ можно выиграть в нашей группе ВКонтакте. Сеанс пройдет в кинотеатре Мори Синема
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Лед-2Лед-2
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Фильм «Лёд», вышедший в 2018 году, превзошел ожидания даже его создателей, став настоящим народным кинохитом. Поэтому не удивительно, что история любви Нади Лапшиной и Саши Горина, в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, требовала продолжения.

А что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

В фильме «Лёд 2» вновь собрался мощнейший актерский состав. К артистам из первой картины: Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная актриса Вита Корниенко.

Специальный предпремьерный показ мелодрамы «Лед-2» пройдет 12 февраля, на 2 дня раньше официальной премьеры, в кинотеатре Мори Синема (ТРЦ Июнь).

Перед сеансом состоится фотосессия с огромным сердцем, также посетители смогут выиграть билеты на каток.

Начало мероприятия в 19:00.

Принимайте участие в розыгрыше пригласительного билета на двоих.

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