2020-02-06T06:46:58+03:00
Общество

Приз 300 тысяч. Кто готов переделать Театральную площадь в Красноярске?

Объявлен архитектурный конкурс на лучшую концепцию развития
Татьяна РЯБИНИНА
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Мы ждем перемен!Мы ждем перемен!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Театральная площадь – это одно из самых главных мест Красноярска, куда приходят гости города. Но нравится ли это место самим красноярцам – большой вопрос. Тесное, забитое машинами и постройками, окутанное запахами фаст-фуда – может ли такое место претендовать на лицо миллионного города?

Изменит ли смена концепции эту ситуацию, совсем скоро покажет время. Конкурс уже объявлен и будет проходить до 15 апреля. Участниками могут стать организации, занимающиеся разработкой проектов общественных пространств не менее 10 лет.

Преобразованию подлежит Театральная площадь с учётом прилегающих территорий – левобережной набережной Енисея, улиц Перенсона, Карла Маркса, Сурикова, площади перед зданием администрации города. В границы проектирования также вошли транспортная развязка и парковка в районе Коммунального моста, надземный пешеходный переход через ул. Вейнбаума.

По результатам конкурса выберут 3 проекта. Участники, занявшие 1 место, получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, 2 место – 160 тысяч рублей, третье — 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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