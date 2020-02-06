2020-02-06T06:37:13+03:00
Происшествия

Перекрыт глубокий обход Красноярска: столкнулись 10 машин

На месте работают полицейские
Татьяна РЯБИНИНА
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Загородные трассы в феврале - зона повышенной опасности.Загородные трассы в феврале - зона повышенной опасности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка.

В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых. Часть машин вылетела за пределы дороги. Ситуация осложняется тем, что на этом участке полосы разделены, машинам некуда свернуть и объехать место ДТП, все они оказались в большом заторе как в ловушке.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям, которые двигаются в направлении Канск, а также в направлении Ачинска объезжать этот участок дороги через Северное шоссе.

Напомним, о сложных погодных условиях ГИБДД предупреждала водителей еще с утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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