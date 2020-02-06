Красноярские школы готовятся к переходу на бесплатное питание учеников начальных классов

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:23:37+03:00

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Школьное питание в Красноярске – вечная тема. То скандалы и хищения, то родители начинают бесконечный и бессмысленный спор о качестве и количестве. Да, дети любят сосиски в тесте, да, школьные столовые обязаны готовить полезную и сбалансированную еду – налицо конфликт интересов. Но если ребенок с первого класса не ест кашу, рыбу и салат, то кто виноват в том, что у него нет привычки к здоровому питанию?

Отдельный вопрос – стоимость. «Мы не будем платить за то, что наш ребенок не ест», - этот аргумент, похоже, скоро уйдет к в небытие. Поскольку школы готовятся к переходу на бесплатное питание учеников начальных классов – таково поручение президента России.

Для начала планируется оценить текущее состояние пищеблоков, провести ревизию оборудования, рассчитать вместимость школьных столовых и потребность в финансировании. Уже сейчас красноярские школы готовят заявки на ремонт пищеблоков, покупку технологического оборудования, мебели и посуды.

Масштаб работы таков: в Красноярске работают 115 школ, в них обучаются почти 119 тысяч детей, 55 тысяч из них – ученики начальных классов. В столовых регулярно завтракают или обедают порядка 80% школьников, более 13 тысяч детей питаются бесплатно.

Сейчас школьное питание обеспечивают более 10 операторов. Наибольшее количество – 87 (75,6%) общеобразовательных учреждений – обслуживает Школьный комбинат питания.

ИСТОЧНИК KP.RU