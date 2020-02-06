«Врет» каждый десятый. Где и когда в Красноярском крае можно бесплатно проверить свой тонометр

6 Февр. 2020 2020-02-06T04:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Первую общероссийскую благотворительную акцию по проверке тонометров Росстандарт провел в прошлом году. В ней приняли участие более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать» и как нужно действовать в такой ситуации.

В день акции метрологи Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, самой частой причиной неверных показаний тонометров в прошлом году стала негерметичность манжеты. Также около 10% проверенных тонометров были признаны метрологами системы Росстандарта непригодными, а это сотни людей, ориентирующихся на показания своих приборов.

Конкретно

Красноярцы могут бесплатно проверить свои тонометра

11 февраля с 8.00 до 15.00

по адресу г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1В, ДК Свердловский

Эта акция пройдет в городах Лесосибирск, Канск, Минусинск, Ачинск, Норильск, Абакан.

ИСТОЧНИК KP.RU