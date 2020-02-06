Красноярцев приглашают в музей Универсиады
Музей открыт в конце октября 2019 года, и если вы еще не успели там побывать, предлагаем расписание на февраль:
7 февраля с 14:00 до 18:00
11 февраля с 14:00 до 18:00
13 февраля с 14:00 до 18:00
18 февраля с 14:00 до 18:00
20 февраля с 14:00 до 18:00
25 февраля с 14:00 до 18:00
27 февраля с 14:00 до 18:00
На каждое посещение обязательна запись по телефону 285 26 82, посещение бесплатное. Музей находится по адресу пр. Мира, 3.
Напомним, музей включает пять тематических зон: «Красноярск – душа и сила Сибири», «Тестовые мероприятия универсиады», «Спортсмены универсиады», «Молодежные движения. Болельщики. Волонтеры» и «Наградной зал». Среди экспонатов - медали, костюмы наградной группы, атрибутика болельщиков, монеты, значки, печатная и сувенирная продукция с символикой мероприятия.
Центром экспозиции стал факел с проекцией, благодаря которой создается иллюзия горящего огня. Есть зона дополненной реальности и интерактивная панель, где каждый гость может проверить свои знания о спорте, ответив на вопросы викторины. Информация в музее доступна на русском и на английском языках.
ИСТОЧНИК KP.RU