Девушка выпала из автобуса в Красноярске
В Красноярске из открытых дверей начавшего движение автобуса выпала молодая девушка. Получила несколько ушибов и разбила экран смартфона, рассказала она нашим коллегам из телекомпании ТВК.
ЧП случилось вечером 4 февраля на остановке «Поликлиника». К ней подъехал автобус №61, и девушка поднялась на ступеньки, чтобы узнать, доедет ли до «Планеты». Когда оказалось, что нет, повернула обратно.
- Я к выходу: двери еще закрыты не были, - вспоминает Анна. – Но автобус уже начал движение, я упала прямо на асфальт. А водитель дал по газам и уехал, не остановился, никто не вышел.
Благо Анне удалось запомнить номер автобуса. Она уже отправила жалобу в Красноярскгортранс. Кроме того, девушка обратилась в Департамент транспорта, сообщив, что по вине водителя получила травмы, разбила телефон. В ситуации пообещали разобраться. А вскоре стало известно: ущерб за испорченный гаджет красноярке возместят.
ИСТОЧНИК KP.RU