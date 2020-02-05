Девушка выпала из автобуса в Красноярске

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:04:33+03:00

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В Красноярске из открытых дверей начавшего движение автобуса выпала молодая девушка. Получила несколько ушибов и разбила экран смартфона, рассказала она нашим коллегам из телекомпании ТВК.

ЧП случилось вечером 4 февраля на остановке «Поликлиника». К ней подъехал автобус №61, и девушка поднялась на ступеньки, чтобы узнать, доедет ли до «Планеты». Когда оказалось, что нет, повернула обратно.

- Я к выходу: двери еще закрыты не были, - вспоминает Анна. – Но автобус уже начал движение, я упала прямо на асфальт. А водитель дал по газам и уехал, не остановился, никто не вышел.

Благо Анне удалось запомнить номер автобуса. Она уже отправила жалобу в Красноярскгортранс. Кроме того, девушка обратилась в Департамент транспорта, сообщив, что по вине водителя получила травмы, разбила телефон. В ситуации пообещали разобраться. А вскоре стало известно: ущерб за испорченный гаджет красноярке возместят.

ИСТОЧНИК KP.RU