Рыжая кошечка из Сосновоборска любит грызть бамбук и мурлычет, как трактор

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:58:42+03:00

Хозяйка Асю очень любит и даже отправила ее фотографию на конкурс «Без кота и жизнь не та!»

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Знакомьтесь – Ася! Эта чудесная рыжая кошечка живет в Сосновоборске. Очень любопытная. Ее любимый «телевизор» - это окно. Самый популярный «фильм» - пролетающие мимо птицы.

А сейчас Ася еще и участница фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!», который проводит «Комсомолка» на своем сайте. И у нее большие шансы стать одной из финалисток. Ведь ее семья все делает для того, чтобы их любимица победила. За Асю голосуют все друзья, родственники, друзья, коллеги и просто знакомые.

- Это самая ласковая и любимая кошка, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия хозяйка рыжей участницы. - Обожает воду. Особенно любит наблюдать, как сливается вода в туалете, как из крана капают капли, а потом еще их ловит. Когда моем посуду, она всегда рядом. Сгрызла весь бамбук. Очень громко мурлыкает, как трактор. И очень любит лежать на животе.

Напоминаем, что голосование продлится по 10 февраля. Итоги подведем 11-13 февраля. Пять лидеров голосования станут победителями. Еще одна пятерка финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

14 февраля состоится торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно). Финалистам вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Проголосовать за пушистых участников можно по этой ссылке.

ВАЖНО

Уважаемые участники, предупреждаем, что за накрутки и нечестные голоса мы будем снимать нарушителей с участия в нашем фотоконкурсе без объяснений. После закрытия конкурса все голоса будут проверяться.

ИСТОЧНИК KP.RU