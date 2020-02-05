Александр Усс: «Система соцзащиты в Красноярском крае должна работать безукоризненно»

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:36:25+03:00

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Реформа отрасли соцзащиты продолжается в Красноярском крае. Напомним, начиная с прошлого года, все муниципальные учреждения перешли в подчинение региональному министерству соцполитики.

Сегодня, 5 февраля, главы городов и районов отчитались перед губернатором Красноярского края, как проходит реформа, каковы результаты внедрения единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как оказалось, во время структурных преобразований местные отделения соцзащиты работали в штатном режиме, все вопросы решались в рабочем порядке.

... К слову, ЕГИССО в регионе внедряют с 2018 года. Новая система, где собраны сведения о мерах соцподдержки, выплатах и компенсациях по линии социальной защиты, а также в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, позволяет людям понять, на какие формы поддержки они могут претендовать и как получить эту помощь. Системой можно воспользоваться системой через личный кабинет гражданина на сайте ЕГИССО или на портале госуслуг.

Кроме того, глава края обратил внимание руководителей муниципальных образований на новый региональный проект «Автопоезд здоровья». По инициативе Александра Усса, он стартует уже в феврале 2020 года. По территориям края будет курсировать мобильный консультативно-диагностический центр, оснащенный по последнему слову техники. Прием в нем будут вести специалисты высокого уровня. Губернатор поручил главам районов и городов взять организационные вопросы, связанные с работой «Автопоезда», под личный контроль. И, если необходимо, организовать доставку пожилых людей к местам приема специалистов.

- Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно и оказывать реальную помощь людям, а не демонстрировать активность. У нас для этого достаточно средств и возможностей. И жители края должны быть удовлетворены, прежде всего, качеством нашей работы. Уверен, абсолютное большинство людей, занятых в сфере соцзащиты, это хорошо понимают и именно на этот результат нацелены, - заключил Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU