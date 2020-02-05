В новогодние праздники красноярские абоненты Tele2 посетили более 100 стран

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:32:31+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. В новогодние каникулы красноярские клиенты компании активно путешествовали, а потребление мобильного интернета в международном роуминге выросло более чем в четыре раза.

Число красноярских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 100 стран. Самыми популярными направлениями стали Таиланд, Вьетнам, Китай, Германия и Казахстан. Самые экзотические страны, выбранные красноярцами для зимних путешествий – Эфиопия, Эквадор, Дания, Камерун, Чили.

Голосовой трафик красноярских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за рубежом увеличился более чем в четыре раза год к году.

Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

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