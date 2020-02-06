«Балтика» приступила к реализации новой долгосрочной стратегии

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:55:57+03:00

В 2020 году пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, начала реализацию нового плана 2020-2022, направленного на укрепление бизнеса в высококонкурентной среде.

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Филиал «Балтика-Новосибирск» входит в число самых крупных налогоплательщиков региона. По итогам 2019 года компания перечислила около 4,2 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них – 4 млрд рублей акцизов*.

Инвестиции, вложенные в развитие завода в 2019 году, составили порядка 91 млн рублей*. Так, следуя одной из целей устойчивого развития Carlsberg Group — НОЛЬ безответственного потребления, важному для страны тренду на ЗОЖ, а также опираясь на опыт европейских стран, 29 мая 2019 года компания «Балтика» запустила в Новосибирске производство безалкогольных сортов пива. Установленное на заводе оборудование работает по самой современной на сегодняшний день технологии производства безалкогольного пива — мембранной фильтрации. Этот метод предполагает удаление алкоголя из готового пива без потери вкуса. Для реализации проекта цех пивопроизводства был укомплектован высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, в III квартале 2019 года на заводе «Балтика-Новосибирск» был запущен в работу крупный экологический объект — биологические очистные сооружения (БОС) с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. «Балтика» предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства и стремится сократить влияние на окружающую среду. В частности, анаэробный метод очистки, используемый в работе БОС, отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. Общая сумма инвестиций в строительство биологических очистных сооружений на заводе «Балтика» в Новосибирске превысила 519,5 млн рублей*.

Общий объем инвестиций, вложенных в строительство и развитие завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года, составил более 5 млрд рублей