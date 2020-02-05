Фейки о коронавирусе в Красноярске опроверг минздрав

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайский коронавирус сейчас тема номер один в мире - он проник больше, чем в 20 стран. А недавно пошли разговоры, что опасное заболевание появилось и в Красноярске. Двое заразившихся якобы лежат в одной из больниц города, информация об этом активно распространяется в соцсетях.

Но, как оказалось, все это не более чем фейк. В Красноярском крае нет ни одного случая выявления коронавируса, заверили представители министерства здравоохранения.

Каково же положение дел? С 1 января 2020 года с «бортов», прибывших из-за границы (Таиланда, Вьетнама и других стран), были сняты и госпитализированы пять человек. Всех обследовали, у троих нашли респираторные заболевания, двоих отпустили по месту жительства.

Сведения еще о трех жителях Китая, приехавших в Красноярск из других регионов и якобы заболевших коронавирусом, не подтвердились. Всех опять-таки обследовали. У двоих обнаружили респираторное заболевание (и положили в больницу), третий оказался здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU