2020-02-05T12:36:07+03:00
Общество

Мэр Сосновоборска объявил об отставке

Сергей Пономарев возглавлял администрацию в течение 15 лет
Ася ЖУКОВА
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Мэр Сосновоборска объявил об отставке. Фото: sosnovoborsk-city.ruМэр Сосновоборска объявил об отставке. Фото: sosnovoborsk-city.ru
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Глава Сосновоборска Красноярского края подал в отставку. Сергей Пономарев проработал в должности 15 лет, сообщает информационное агентство «Запад24» со ссылкой на официальные источники. За эти годы территория Сосновоборска выросла в два раза, население увеличилось почти на 11 тысяч человек.

Тем не менее, по словам Сергея Пономарева, он уверен: город нуждается в обновлении исполнительной власти, свежих идеях. И тот, кто придет вслед за ним, сможет завершить все хорошее, что уже начато, на благо Сосновоборска и его жителей.

Кто станет новым главой Сосновоборска, пока неизвестно. На сессии горсовета депутаты примут заявление Сергея Пономарева об отставке. И только потом будет создана конкурсная комиссия – для выбора следующего градоначальника.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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