Мгновенная карма. Подросток угнал отцовский снегоход и столкнулся с полицейскими
На севере Красноярского края 15-летний подросток угнал у отца снегоход и тут же попался на нем полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Вчера, 4 февраля, инспекторы ДПС из Дудинки обратили внимание на снегоход. А точнее, на его водителя – за рулем находился молодой человек. Когда его остановили, выяснилось, парень 2004 года рождения, еще в школу ходит. Взял без спроса ключи от отцовского снегохода – решил покататься. Благо, вовремя попался полиции.
В Красноярском крае восьмиклассник угнал у отца снегоход.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
В итоге, конечно же, накажут родителей. На них составлен протокол за «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию несовершеннолетних». Кроме того, их привлекли к ответственности за то, что сын находился в вечернее время без сопровождения взрослых.
И последнее: поступок подростка обещают рассмотреть в школе, где он учится, на расширенном совете по профилактике. Покатался...
ИСТОЧНИК KP.RU