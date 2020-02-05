Мгновенная карма. Подросток угнал отцовский снегоход и столкнулся с полицейскими

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:12:41+03:00

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На севере Красноярского края 15-летний подросток угнал у отца снегоход и тут же попался на нем полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Вчера, 4 февраля, инспекторы ДПС из Дудинки обратили внимание на снегоход. А точнее, на его водителя – за рулем находился молодой человек. Когда его остановили, выяснилось, парень 2004 года рождения, еще в школу ходит. Взял без спроса ключи от отцовского снегохода – решил покататься. Благо, вовремя попался полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/758888" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае восьмиклассник угнал у отца снегоход.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

В итоге, конечно же, накажут родителей. На них составлен протокол за «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию несовершеннолетних». Кроме того, их привлекли к ответственности за то, что сын находился в вечернее время без сопровождения взрослых.

И последнее: поступок подростка обещают рассмотреть в школе, где он учится, на расширенном совете по профилактике. Покатался...

ИСТОЧНИК KP.RU