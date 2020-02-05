2020-02-05T11:46:00+03:00
Общество

Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске

… по маршруту №7
Ася ЖУКОВА
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Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Первый троллейбус с автономным ходом до 20 километров вышел на линию в Красноярске. Уже сегодня, 5 февраля, прокатиться в нем смогли пассажиры 7-го маршрута, поделились в пресс-службе городской администрации.

Такой троллейбус – разработка завода в Вологде. Салон рассчитан на 90 человек, есть пандус для маломобильных пассажиров. А еще - камеры видеонаблюдения, монитор для информирования, USB-порты на поручнях для зарядки гаджетов.

У троллейбуса нового поколения – высокая маневренность и плавный ход. Но главное: если пропадет питание, он может двигаться автономно, до 20 километров.

Напомним, в нынешнем году в Красноярске намереваются запустить первый магистральный троллейбусный маршрут. Он соединит центр города и отдаленные районы на левобережье.

И автономный троллейбус тут очень пригодится. В центре будет питаться от контактной сети, а на остальных отрезках пути станет работать как обычный автобус. Таким образом, это даст возможность продлить маршруты троллейбусов туда, где пока еще нет контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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