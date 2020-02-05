Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:02:26+03:00

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Проект метро в Красноярске выдержал предварительную стадию экспертизы. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр транспорта края Константин Димитров:

- Проект прошел предварительную стадию Главгосэкспертизы. Теперь его детализируем, дополняем и уточняем. Вместе и под председательством Сергея Еремина искали ответы на принципиальные вопросы - как минимизировать снос строений и не блокировать дорожное движение? Под какие пассажирские потоки ориентировать выходы и переходы? Что предпринять для эффективной работы? Все выводы закрепили протоколом решения, теперь продолжат проектировщики. В общем, работаем над ошибками.

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