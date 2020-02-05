2020-02-05T11:02:26+03:00
Общество

Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу

Работа продолжается
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу.Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Проект метро в Красноярске выдержал предварительную стадию экспертизы. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр транспорта края Константин Димитров:

- Проект прошел предварительную стадию Главгосэкспертизы. Теперь его детализируем, дополняем и уточняем. Вместе и под председательством Сергея Еремина искали ответы на принципиальные вопросы - как минимизировать снос строений и не блокировать дорожное движение? Под какие пассажирские потоки ориентировать выходы и переходы? Что предпринять для эффективной работы? Все выводы закрепили протоколом решения, теперь продолжат проектировщики. В общем, работаем над ошибками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скоро можно будет строить: в Красноярске утвердили планировку территории для метрополитена

Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица в самом конце 2019 года своим приказом утвердил документацию по планировке территории для первой и второй линии метрополитена в Красноярске. До конца января все документы должны пройти согласования в различных инстанциях. Свою визу на них должны поставить чиновники и специалисты краевого уровня, а также администрации Красноярска и Емельяновского района. После этого необходимая для строительства метро земля должна быть выделена (подробности).

АКТУАЛЬНО

Какие районы в Красноярске требуют озеленения: мнения горожан

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мгновенная карма. Подросток угнал отцовский снегоход и столкнулся с полицейскими
Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске
Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу
Новый заказник создадут в Красноярском крае
Видов работ по капремонту в Красноярском крае может стать больше
Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком
Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске
В Красноярске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске
Убегающего после взлома кассы в Хакасии наглого вора поймала камера
Деньги за две минуты – Райффайзенбанк автоматизировал выплаты по факторингу
Красноярец одолжил соседке четверть миллиона, а она переехала
Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь
Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ
Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку