2020-02-05T11:02:58+03:00
Общество

Новый заказник создадут в Красноярском крае

… в Курагинском районе
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новый заказник создадут в Красноярском крае.Новый заказник создадут в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Курагинском районе Красноярского края появится новый природный микрозаказник «Жаровский». Проект постановления особо охраняемой природной территории добрили в правительстве региона.

Как рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, микрозаказник площадью около 3 тысяч гектаров в месте слияния рек Табрат и Казыр предложили сформировать жители района. На его территории зафиксировано 376 видов растений и грибов. Из них 40 занесены в Красную книгу, являются редкими.

КОНКРЕТНО

Что изменится с появлением заказника?

Здесь запретят рубку леса, геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых, разведение костров, проезд и стоянку транспорта.

Но местным жителям разрешат ходить в лес, собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для своих нужд.

АКТУАЛЬНО

Какие районы в Красноярске требуют озеленения: мнения горожан

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мгновенная карма. Подросток угнал отцовский снегоход и столкнулся с полицейскими
Первый автономный троллейбус запустили в Красноярске
Проект красноярского метро прошел предварительную экспертизу
Новый заказник создадут в Красноярском крае
Видов работ по капремонту в Красноярском крае может стать больше
Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком
Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске
В Красноярске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске
Убегающего после взлома кассы в Хакасии наглого вора поймала камера
Деньги за две минуты – Райффайзенбанк автоматизировал выплаты по факторингу
Красноярец одолжил соседке четверть миллиона, а она переехала
Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь
Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ
Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку