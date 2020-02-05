Новый заказник создадут в Красноярском крае
В Курагинском районе Красноярского края появится новый природный микрозаказник «Жаровский». Проект постановления особо охраняемой природной территории добрили в правительстве региона.
Как рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, микрозаказник площадью около 3 тысяч гектаров в месте слияния рек Табрат и Казыр предложили сформировать жители района. На его территории зафиксировано 376 видов растений и грибов. Из них 40 занесены в Красную книгу, являются редкими.
КОНКРЕТНО
Что изменится с появлением заказника?
Здесь запретят рубку леса, геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых, разведение костров, проезд и стоянку транспорта.
Но местным жителям разрешат ходить в лес, собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для своих нужд.
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ИСТОЧНИК KP.RU