5 Февр. 2020 2020-02-05T11:03:36+03:00

Видов работ по капремонту в Красноярском крае может стать больше. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Видов работ по капитальному ремонту жилых домов в Красноярском крае может стать больше. Об этом сообщили на сайте Законодательного Собрания региона.

Напомним, сейчас перечень включает такие виды работ, как ремонт крыши, подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, ремонт или замену лифтов и другие.

Однако давно возникла необходимость расширить список, отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш:

- После долгих дискуссий с правительством края, с экспертами мы остановились на трех видах работ. Это ремонт систем пожаротушения, дымоудаления и противопожарного водопровода для высотных зданий; усиление конструктивных элементов здания - стен, перекрытий, лестничных маршей, пролетов и техническое обследование домов перед проведением всех видов капремонта. Мы внесли эти виды работ в законопроект и получили положительное заключение губернатора.

Законопроект в первом чтении рекомендовано вынести на сессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU