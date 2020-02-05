2020-02-05T09:07:06+03:00
Происшествия

Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком

Ему грозит до двух лет
Ася ЖУКОВА
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Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Селфи с плюшевыми мишками может обернуться для подростка реальным сроком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
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После селфи с плюшевыми медведями 17-летний подросток может попасть в колонию на два года. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Накануне, 4 февраля, в одном из цветочных магазинов на улице Щорса в Красноярске случилось ЧП. По словам продавца, туда зашел какой-то подросток, взял в руки двух плюшевых мишек и попросил разрешения с ними сфотографироваться. Однако после «мимимишного» селфи решил не расставаться с игрушками. Кинулся к выходу и был таков.

- Эти мишки стоят 5 тысяч рублей! – пожаловалась женщина. – Если что, вычтут из моего кармана.

К счастью, она хорошо разглядела посетителя. И сумела описать его. Так что через 20 минут подозреваемого нашли и задержали в одном из ближайших дворов бойцы Росгвардии.

Им оказался 17-летний парень из Канска. Его доставили в отделение полиции. А там выяснилось: это может быть далеко не первое его «приключение», подростка подозревают еще в нескольких кражах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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