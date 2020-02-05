2020-02-05T08:38:02+03:00
Происшествия

Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске

О парне ничего неизвестно уже два дня
Ася ЖУКОВА
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Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Плохо видящий подросток без вести пропал в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Октябрьском районе Красноярска исчез подросток. О 15-летнем Сергее Гашкове ничего неизвестно вот уже вторые сутки, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Мальчик ушел из дома по адресу улица Панфиловцев,7 еще 3 февраля, - поясняют волонтеры организации. – С тех пор близкие ничего о нем не знают.

Приметы Сергея Гашкова: рост 170 сантиметров, светлые глаза, короткие русые волосы, на лице прыщи.

О парне ничего неизвестно уже два дня. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О парне ничего неизвестно уже два дня. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Особые приметы: мальчик носит очки с толстыми линзами, он инвалид по зрению.

Был одет: удлиненный синий пуховик, черная вязаная шапка, черный спортивный костюм, серые кроссовки Аdidas с белыми вертикальными полосками сбоку, белая подошва.

КОНКРЕТНО

Если вам что-нибудь известно о том, где находится мальчик, срочно звоните +7 (391) 246-87-64 (отдел полиции №2) или 8-960-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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