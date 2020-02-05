5 Февр. 2020 2020-02-05T08:19:52+03:00

В Красноярске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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В Красноярске водитель сбил на переходе 16-летнюю школьницу. А после скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по краю.

Это случилось в семь вечера 31 января у дома на Красрабе,80. Девушка шла по «зебре». Неожиданно на дороге появился автомобиль, затормозить водитель не успел, произошел наезд. От испуга школьница не запомнила приметы машины и тем более водителя. Теперь его ищут полицейские.

КОНКРЕТНО

Если вы стали свидетелями этой аварии или располагаете записью с видеорегистратора, звоните по телефонам 127 (дежурная часть ГИБДД Красноярска), 226-83-76 (отделение розыска) или оставьте личное сообщение в группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU