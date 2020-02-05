2020-02-05T08:07:56+03:00
Происшествия

53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске

Что произошло? [видео]
Ася ЖУКОВА
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53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.53 пожарных и 20 автоцистерн с ночи тушат горящее здание в Красноярске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Крупный пожар в Красноярске: 53 спасателя и 20 автоцистерн тушат горящее здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МСС России по краю, возгорание произошло в административном корпусе (здесь находятся 17 организаций) на улице Красной звезды, 1 в Железнодорожном районе.

Полной ликвидации возгорания пока нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Полной ликвидации возгорания пока нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Все началось в 1.18 (по местному времени). Первые подразделения, прибывшие к зданию, обнаружили: из окон на втором и третьем этажах валит черный дым. Благо, людей в помещениях не было. Обошлось, никто не погиб и не пострадал.

Пожар в ЖД районе Красноярска 5.02.2020 на улице Красной звезды,1.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Через полтора часа пожар смогли локализовать, его площадь составила 60 квадратных метров. Однако полностью ликвидировать возгорание пока не удалось, борьба с огнем еще продолжается.

Никто не погиб и не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Никто не погиб и не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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