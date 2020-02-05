Убегающего после взлома кассы в Хакасии наглого вора поймала камера
Крепкий мужчина семенит трусцой по улице Горького в Черногорске (Хакасия), не подозревая, что только что попал на видео. Именно благодаря камере вора удалось установить и задержать.
Все случилось в середине января, когда в дежурную часть обратился предприниматель. Пожаловался: из кассы его магазина неизвестный похитил 21 тысячу рублей. Видеонаблюдения там не было. Продавец отвлеклась на другого. Так что вор выгреб все из кассы и дал деру. Найти его шансов было мало, мужчину никто не видел.
Но тут выяснилось: на соседнем здании есть камера. Стали просматривать записи и поняли: это наш подозреваемый! Вскоре удалось определить: это 28-летний местный житель, кстати, уже судимый. Он и не думал, что попадется.
Убегающий с места кражи вор попал на камеру в Черногорске.Видео: пресс-служба МВД по республике Хакасия.
Деньги успел потрать на себя – купил куртку. Сейчас мужчина задержан, возбуждено дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU