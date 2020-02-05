Красноярец одолжил соседке четверть миллиона, а она переехала

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:24:56+03:00

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Предприимчивая жительница Красноярска уговорила соседа занять ей четверть миллиона рублей. А когда пришла пора возвращать долг, неожиданна пропала. Искать ее пришлось не один день, рассказали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Интересно, что отказать соседке мужчина не мог – годами живут на одной площадке, друг друга знают. Так что одолжил без опаски, составили договор. Только вот после женщина пошла в отказ, отдавать деньги не соглашалась ни в какую.

Сосед вынужден был обратиться в суд. Но и после вынесенного решения – вернуть 257 тысяч рублей – ничего не изменилось. Тогда мужчина сообщил о проблеме приставам.

- Судебный пристав-исполнитель обратила взыскание на денежные средства, поступающие на банковские счета должника, а также установила, что у гражданки имеется автомобиль «KIA Rio», ограничила ее в праве совершения регистрационных действий с автотранспортом, - комментируют сотрудники ведомства.

Не желая лишиться машины, должница решила... скрыться. Переехала и сменила место парковки. Приставы застали ее в новой квартире – в нескольких кварталах от прежней.

- Машину арестовали, и женщина за несколько дней погасила задолженность, - говорят приставы. – Кстати, выяснилось, что она была должна еще и по налогам. Так что сумма составила больше 300 тысяч рублей.

В итоге красноярцу вернули деньги, а бывшая соседка осталась при своем авто.

ИСТОЧНИК KP.RU