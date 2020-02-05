2020-02-05T06:01:46+03:00
Общество

Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь

Рассказываем, когда
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь.Красноярцам пообещали потепление до +4 и дождь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск идет потепление до плюс 4 градусов да еще и с дождем. Такой прогноз дали в гидрометцентре.

Итак, в среду и четверг, 5 и 6 февраля, в городе будет минус 2, переменная облачность, возможен кратковременный снег. В пятницу – нуль градусов, пасмурно.

А на выходных в город нагрянет весеннее тепло. В субботу, 8 февраля, плюс 3, в воскресенье – плюс 4 градуса. К тому же с дождем.

В начале рабочей недели тоже будет не холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, от нуля до плюс одного градуса. Вот такая она нынче зима!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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