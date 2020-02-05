2020-02-05T05:42:43+03:00
Общество

Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ

Екатерина Пешкова стала директором департамента Минэкономразвития России
Ася ЖУКОВА
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Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ.Бывшая красноярская телеведущая вошла в состав нового правительства РФ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшая телеведущая и экс-замгубернатора Красноярского края Екатерина Пешкова теперь в составе нового правительства России. 35-летнюю чиновницу назначили директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций, сообщили на официальном сайте министерства.

Напомним, до этого Екатерина Пешкова работала ведущей на местном ТВ. Потом перешла в краевое правительство, где заняла должность замгубернатора края.

До недавнего времени Екатерина руководила административным департаментом Министерства науки и высшего образования, его возглавлял еще один выходец из Красноярска Михаил Котюков.

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Довольно скромно пока на сайте правительства Красноярского края сообщили о назначении нового человека на должность зама губернатора. Одной буквально строкой: «На должность заместителя губернатора края назначена Екатерина Пешкова». Впрочем, может быть, и лишних слов пока не надо. Екатерину Пешкову в Красноярске знают очень хорошо: эффектная блондинка, телеведущая, почти 10 лет отработала на красноярских телеканалах «Прима ТВ» и «Афонтово». Правда, представить Катю на должности зама первого лица края телезрителям довольно сложно. Да, перед камерой держится профессионально, внешность модельная. Эфиры ведет исключительно… Но работа в правительстве? (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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