2020-02-05T04:45:14+03:00
Общество

Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку

«Похоже на декорацию к фильму-катастрофе», негодуют горожане
Ася ЖУКОВА
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Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку. Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.Скандальные шашлычки у Центрального парка снесли и оставили свалку. Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.
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На месте снесенных шашлычных у Центрального парка теперь свалка мусора. Одно из самых живописных мест в центре все еще выглядит удручающе, сообщил на своей странице в соцсети депутат Захар Енджиевский.

Горы досок, заваленных снегом, перекрывают один из спусков к набережной. К другому приходится буквально продираться среди мусорных куч. Все это похоже на декорации к фильму-катастрофе, заключает Захар Енджиевский. А ведь кафе демонтировали уже неделю назад, время, чтобы вывезти строительный хлам, было…

Напомним, история со скандальными кафе началась примерно два года назад. С тех пор, как на месте колоннады появились десятка два временных сооружений. И, чтобы попасть из парка на набережную, нужно пробираться через фуд-зону, череду чадящих кафе.

- Вы не поверите, там даже куры бегали! – возмущались горожане. – Зачем? Видимо, чтобы сразу – на шашлык.

Вот как все это сейчас выглядит. Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.

Вот как все это сейчас выглядит. Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.

Администрация пыталась добиться ликвидации незаконно возведенного «шанхая». А владелец, компания «Кедр Трейд», всячески старался его отстоять. Спустя полтора года тяжб исполнительные листы были получены. Предпринимателей суд обязал убрать постройки самостоятельно. Но требования они проигнорировали, после чего сносить кафе принялась администрация.

Это было в начале ноября, а в конце бизнесмены подали жалобу в суд высшей инстанции. И демонтаж заморозили. Однако 19 декабря прошло заседание. И вот вердикт: оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. На днях кафе снесли.

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В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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