2020-02-04T15:49:22+03:00
Общество

В Красноярском крае на ремонт дорог потратят 4 миллиарда рублей

На эти деньги отремонтируют 49 объектов и завершат те, что остались с прошлого года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Помимо новых, предстоит завершить и старые объектыПомимо новых, предстоит завершить и старые объектыФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в Красноярском крае в этом году. Около 4 миллиардов рублей будет направлено по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на ремонтную кампанию этого года. На эти деньги отремонтируют и приведут в порядок 40 объектов. Уже известно, что в подрядчики прошли 9 организаций. Однако помимо новых объектов, предстоит еще завершить прошлогодние «висяки».

- В этом году предстоит завершить ремонт 27 объектов, которые перешли с прошлого года, - пояснил Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КрУДор». – За год планируется отремонтировать порядка 250 километров дорог регионального и межмуниципального значения.

Что касается «висяков», то на их завершение планируется потратить 728,6 миллиона рублей. Известен и подробный перечень объектов ремонта - он опубликован на официальном сайте КрУДора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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