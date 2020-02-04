В Красноярском крае на ремонт дорог потратят 4 миллиарда рублей
Стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в Красноярском крае в этом году. Около 4 миллиардов рублей будет направлено по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на ремонтную кампанию этого года. На эти деньги отремонтируют и приведут в порядок 40 объектов. Уже известно, что в подрядчики прошли 9 организаций. Однако помимо новых объектов, предстоит еще завершить прошлогодние «висяки».
- В этом году предстоит завершить ремонт 27 объектов, которые перешли с прошлого года, - пояснил Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КрУДор». – За год планируется отремонтировать порядка 250 километров дорог регионального и межмуниципального значения.
Что касается «висяков», то на их завершение планируется потратить 728,6 миллиона рублей. Известен и подробный перечень объектов ремонта - он опубликован на официальном сайте КрУДора.
ИСТОЧНИК KP.RU