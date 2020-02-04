2020-02-04T15:06:04+03:00
Общество

В Красноярске изменят стандарты озеленения и потратят на него 9 миллионов рублей

Деньги пойдут в основном на посадку деревьев, которые снесли в результате строек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Концепция озеленения изменитсяКонцепция озеленения изменитсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Новые подходы в озеленении города внедряет администрация Красноярска. В этом году на возмещение зеленого фонда решено потратить 9 миллионов рублей – на эти деньги будут в основном высаживать деревья, которые снесли в городе из-за различных строек.

К слову, подрядчики должны будут теперь об этом заботиться, возмещать снесенное крупномерами. И именно в тех зонах, где деревья были срублены. Это не все изменения. Городские клумбы летом решено оформить стильно – их объединят в пространство цветов. Проекты уже подготовили в Управлении зеленого строительства. Более того, к лету в городе появится новая концепция озеленения - ее поручил проработать глава Красноярска Сергей Еремин. В дальнейшем ее представят на суд депутатам Горсовета.

Добавим, что власти власти рассчитывают таким образом взять под контроль варварские рубки, на которые жалуются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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