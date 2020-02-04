«Красный Яр» выкупил сеть мини-маркетов «Рядом» в Красноярске

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:15:02+03:00

Пока в сети несколько магазинов, где есть своя выпечка и фрукты Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сеть мини-маркетов «Рядом» вошла в структуру ГК «Красный Яр». Об этом сообщили во вторник 4 февраля в пресс-службе компании.

Сеть мини-маркетов – небольшие магазины площадью до 150 квадратных метров. Ассортимент обусловлен названием – свежие и повседневные продукты, которые можно приобрести рядом с домом, товары шаговой доступности. Кроме того, в магазинах имеются собственные пекарни, где можно купить свежесваренный кофе и имеется зона перекуса.

Сеть мини-маркетов появилась не так давно, в 2019 году. Ее созданием занимались экс-менеджеры «Красного Яра». Впрочем, сильно расширить сеть не удалось – она насчитывает всего несколько торговых точек по городу (Покровка, центр Красноярска). Планируется ли расширение сети магазинов после покупки – пока не известно. В любом случае, говорят в компании, ассортименту будет уделено особое внимание

ИСТОЧНИК KP.RU