Под Красноярском мать увезла от отца 7-летнюю дочь: их ищут почти год

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:49:20+03:00

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Настеньку Гончарову в тот день из садика забрала мама: воспитатели отпустили, да и сама девочка пошла - как не пойти к маме. Случилось это 21 марта прошлого года. С тех пор ни о самой Насте, ни о ее матери ничего не известно. Отец ребенка, с которым по решению суда и должна жить 7-летняя девочка, ведет поиски.

Как рассказали волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск», девочка была увезена матерью с детского сада «Олимпик» - он расположен в деревне Дрокино. Вот уже почти год отец ребенка ничего не знает ни о здоровье дочери, ни о ее местонахождении. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения.

Приметы Насти Гончаровой: худощавого телосложения, рост 120-130 сантиметров, прямые светло-русые волосы, голубые глаза .

всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки или ее матери, просят обратиться по тел.: 8 (391) 227–06–45 (оперативный дежурный по ГСУ СКР по Красноярскому краю), 8-950-996-6066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU