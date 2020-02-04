2020-02-04T12:54:03+03:00
Экономика

Как россияне копят на ипотеку?

Райффайзенбанк выяснил, как россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке и рассчитывают свои финансовые возможности
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Квартирный вопрос

62% россиян планируют покупать квартиру в новостройке, жильё на вторичном рынке рассматривают 25%, а 13% ещё не определилось с выбором. Мужчины значимо чаще, чем женщины предпочитают квартиру в новых домах.

Среди опрошенных не оказалось ни одного человека, который может купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. Ипотеку собираются брать 88% опрошенных. 12% предпочитают ипотеке потребительский кредит, потому что он кажется более понятным (32%) и безопасным (12%).

«Большинство считает такой вариант займа для покупки недвижимости более выгодным, что не соответствует текущей рыночной ситуации», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Материальный вопрос

В среднем россияне копят на ипотеку от двух до четырёх лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода. За пять лет и более необходимую сумму набирают 29% опрошенных, за год — 17%.

Большинство респондентов хранят накопления в банке, используя для этого вклады. Однако 32% россиян просто складывают наличные деньги дома. Инвестируют свои средства меньше 7% опрошенных. Среди иных методов накопления встречаются такие решения, как использование дебетовых карт с процентом на остаток или передача наличных на хранение бабушке.

Для покрытия первоначального взноса 39% опрошенных собирается продать машину, 25% — дачу; 23% — уже имеющееся недвижимость.

Простое решение всех вопросов

При выборе банка для получения ипотеки россияне в основном ориентируются на его надёжность и предлагаемый размер процентных ставок. 54% опрошенных также отметили важность удобного сервиса в процессе обслуживания кредита.

«Райффайзенбанк предлагает комфортное обслуживание в течение всего срока кредита. Взаимодействовать с банком можно из любой точки мира через личный кабинет Райффайзен-Онлайн на сайте или в мобильном приложении», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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