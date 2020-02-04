2020-02-04T12:21:50+03:00
Происшествия

В Туве 21-летнему мужчине дали пожизненное за нападение с ножом на участковых

Одного из полицейских преступник убил
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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21-летний преступник ранее уже был судим21-летний преступник ранее уже был судимФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Шагонара (Тува) на всю жизнь отправится в колонию. 21-летний мужчина напал с ножом на полицейских, сообщает СУ СКР по Туве. Произошло все еще в 2018 году. Поздним вечером 3 октября двое участковых остановили ВАЗ-2109 – они должны были проверить владельца авто на причастность к другому преступлению. Машина остановилась, а из нее выскочила толпа молодых людей. Бросились в рассыпную. Участковые начали преследование подозреваемого. Один из полицейских первым догнал его.

- Осужденный напал на него, при этом ногами нанес множественные удары в область его лица, рук и ног, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Когда потерпевший пытался встать, осужденный умышленно, с целью причинения смерти, ножом нанес ему удар в область грудной клетки сзади.

От этой раны участковый скончался на месте. Тем временем к на помощь ему уже спешил другой полицейский. Преступник хотел зарезать и его, но тот выбил нож из руки. Когда к участковым подоспела подмога, убийцу скрутили. Суд признал убийцу виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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