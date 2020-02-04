Бил мясорубкой и ножом. Жителю Красноярска дали 16 лет колонии за двойное убийство
В краевом суде вынесли приговор жителю Красноярска, который в приступе ярости убил мясорубкой и ножом бывшего мужа своей второй половины, а также расправился с сожительницей того. По информации краевой прокуратуры, убийство произошло из-за ребенка – взрослые решали, где тому лучше жить: с мамой и ее новым мужем или с папой и его новой женой. Вопрос решали за спиртным – сначала мужчины рассорились, потом началась драка.
- В ходе конфликта мужчина нанес хозяину квартиры и его гражданской жене удары металлической мясорубкой и ножом по различным частям тела и голове, причинив им телесные повреждения, несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Травмы были такие, что пострадавшие умерли на месте. Суд приговорил убийцу к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Более того, после колонии его ждет ограничение свободы на срок 1,6 года.
ИСТОЧНИК KP.RU