2020-02-04T11:18:05+03:00
Происшествия

Бил мясорубкой и ножом. Жителю Красноярска дали 16 лет колонии за двойное убийство

Мужчина расправился с бывшим своей жены и его сожительницей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Взрослые решали, с кем из родителей будет жить ребенокВзрослые решали, с кем из родителей будет жить ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом суде вынесли приговор жителю Красноярска, который в приступе ярости убил мясорубкой и ножом бывшего мужа своей второй половины, а также расправился с сожительницей того. По информации краевой прокуратуры, убийство произошло из-за ребенка – взрослые решали, где тому лучше жить: с мамой и ее новым мужем или с папой и его новой женой. Вопрос решали за спиртным – сначала мужчины рассорились, потом началась драка.

- В ходе конфликта мужчина нанес хозяину квартиры и его гражданской жене удары металлической мясорубкой и ножом по различным частям тела и голове, причинив им телесные повреждения, несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Травмы были такие, что пострадавшие умерли на месте. Суд приговорил убийцу к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Более того, после колонии его ждет ограничение свободы на срок 1,6 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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