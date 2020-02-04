2020-02-04T10:52:27+03:00
Фотоконкурсы

Белую кошечку из Красноярска за любовь к сигаретному дыму называют курильщицей

Сейчас Софочка участвует в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!» на сайте «Комсомолки»
Ольга КОСТИНА
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Просто очаровательное создание! Фото: личный архивПросто очаровательное создание! Фото: личный архив
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Давно известно, что белые кошки символизируют мир и свет. Но их миссия не только хранить домашний очаг, они еще самые любящие питомцы. В фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!» на сайте kp.ru участвуют три белых котика. Если точнее – две кошечки и один кот. Расскажем о каждом белом участнике подробнее.

Софочку часто называют маленький пушистик. Не сложно догадаться за что. А вот что рассказывают про свою любимицу хозяева:

«Живет Софочка с нами 2 года. Очень ласковая, добрячка и чуткая нянечка. Любит покушать и поспать. Второе прозвище «тещенька», всегда проверит содержимое пакетов из магазина. Играет только в прятки, имеет вредную привычку - «курит», нравится ей дым. Любит наблюдать за птичками за окном, мечтает поохотиться. Так же облюбовала раковину и ванну, часто там валяется».

Алиса умная, ласковая кошечка Фото: личный архив

Алиса умная, ласковая кошечка Фото: личный архив

А вот еще одна прелестная участница – Алиса, фенотип турецкой ангоры. Ей сейчас полтора года. Аппетит у кошечки отменный. Любит кушать все, что ей предлагают. Хозяйка ее балует, покупает только корма супер-премиум класса. А как же они познакомились?

«Я нашла ее по объявлению в Абакане. Алиса умная, ласковая кошечка, но на руках сидеть особо не любит, ей нравится наблюдать за всем происходящим немного в стороне. В то же время Алиса не может находиться в одиночестве, ходит за мной дома как «хвостик»».

Алису хозяйка нашла по объявлению Фото: личный архив

Алису хозяйка нашла по объявлению Фото: личный архив

А это Беляш! Чудесный белый котик с «золотым» характером. Очень любопытный и любит играть с чем угодно. Особенно с елочными игрушками.

Напоминаем, что голосование продолжается. И продлится оно по 10 февраля. Самое главное – идти к победе честно. Не стоит использовать дополнительные ресурсы, которые моментально увеличат количество голосов. Речь идет о всевозможных накрутках. Во время подведения итогов (11-13 февраля) нечестные голоса не будут засчитаны.

Беляш очень любит играть Фото: личный архив

Беляш очень любит играть Фото: личный архив

Кто же победит? Пять участников, набравших наибольшее количество голосов, станут победителями. Еще одна пятерка финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

14 февраля приглашаем победителей на торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно). Финалистам вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Белую кошечку из Красноярска за любовь к сигаретному дыму называют курильщицей
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