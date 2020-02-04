Оплатить проезд через приложение можно во всем транспорте Красноярска

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь весь общественный транспорт Красноярска принимает расчет за проезд через приложение, сообщили в пресс-службе мэрии города. В автобусах, трамваях и троллейбусах оплатить проезд можно через приложение, по QR-коду.

Напомним, частично систему внедрили еще в апреле прошлого года, вот только действовала она далеко не на всех маршрутах. Теперь – везде. Чтобы рассчитаться, необходимо скачать приложение «Транспорт Красноярска» (оно бесплатное), прикрепить к нему банковскую карту, затем в транспорте поднести смартфоон к наклейке с QR-кодом или ввести цифры на ней вручную. Далее у пассажира спишутся деньги с банковской карты, а в приложении появится оплаченный билет, дата поездки, номер автобуса и перевозчик. Билет необходимо предъявить кондуктору.

Добавим, что муниципальные маршруты сразу же подключили к приложению, как только оно появилось. С частниками было небольшое недопонимание, однако теперь расчет возможен везде.

ИСТОЧНИК KP.RU