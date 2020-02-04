2020-02-04T09:41:42+03:00
Общество

В Красноярске судебные приставы устроили облаву на алиментщиков

Убеждали заплатить своим детям
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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У алиментщиков арестовали машины и могут продатьУ алиментщиков арестовали машины и могут продатьФото: Мария ЛЕНЦ
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Служба судебных приставов провела рейды по алиментщикам в Красноярске – в Ленинском и Свердловском районах. Под облаву попали порядка 200 человек – они не платят алименты своим детям. Как рассказали в УФССП по Красноярскому краю, гостям в погонах алиментщики не обрадовались. Кто-то вел видеосъемку, кто-то откровенно врал.

Это приставов не убедило. Три должника почти расстались с машинами (ВАЗ-2106, Lada Priora и SsangYong). Пока автомобили у владельцев на ответственном хранении, но в случае, если долг по алиментам они не закроют, машины уйдут с молотка. Кроме того, арестовано будет и другое имущество – домашняя техника, бытовые приборы, мобильные телефоны.

- В отношении еще трех должников составили административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП России (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном УФССП.

Пока им грозит штраф или исправработы. Но если они и дальше не будут платить – уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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